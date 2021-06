Badeunfall im Kreis Wunsiedel: Am Samstag (19.06.2021) wurden im Naturbad im Marktredwitz zwei Badegäste bei einem Unfall verletzt. Wie die Polizei Marktredwitz berichtet, waren zwei Männer fast zeitgleich vom Fünf-Meter- bzw. Zehn-Meter-Turm gesprungen.

Im Wasserbecken prallten der 38-Jährige und der 26-Jährige mit den Köpfen zusammen. Sie schafften es noch aus eigener Kraft an den Beckenrand zu schwimmen und der Bademeister übernahm die Erstversorgung der beiden Verletzten.

Schwerer Badeunfall in Marktredwitz: Männer stoßen bei Sprung ins Becken zusammen

Die Männer wurden anschließend vom Rettungsdienst ins Klinikum Fichtelgebirge eingeliefert. Wie sich nach ersten Untersuchungen herausstellte, hatte der 38-Jährige divers Schädelbrüche erlitten. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen wurde er in eine Klinik in Bayreuth verlegt, sei momentan aber laut Polizei stabil. Der 26 Jahre alte Mann konnte am Montag (21.06.2021) bereits aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, wird derzeit noch ermittelt. Nach den aktuellen Regeln darf sich eigentlich nur eine Person auf dem Sprungturm aufhalten. Die Polizei Marktredwitz bittet daher Zeugen, die Hinweise zum Ablauf des Geschehens geben können, sich telefonisch unter der Nummer 09231/9676-0 zu melden.

Vorschaubild: © Sven Hoppe (dpa)