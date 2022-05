Ein Zweijähriger hat seine Mutter in Marktredwitz auf dem Balkon ausgesperrt und damit Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen.

Die 24-Jährige sei am Dienstag (10.05.2022) nur kurz auf den Balkon gegangen, in dem Moment habe ihr Sohn die Balkontür geschlossen und danach verriegelt, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Die Feuerwehr habe die Frau aus ihrer misslichen Lage in dem Mehrfamilienhaus in Marktredwitz befreit und die Tür geöffnet. Wie die Mutter die Polizei alarmierte - mit dem Handy oder über Hilferufe - war unklar.

