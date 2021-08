Marktredwitz vor 26 Minuten

Hausfriedensbruch

"Lost Place Unna Heim": Polizei erwischt am späten Abend junge Menschen auf Gelände

Das ehemalige Unna Heim in Marktredwitz ist in der Szene als "Lost Place" bekannt. Am späten Samstagabend erwischte die Polizei vier junge Menschen aus dem Raum Bamberg dort.