Marktredwitz vor 1 Stunde

Corona-Regeln

Kreis Wunsiedel: Jugendliche campen auf Parkplatz und missachten Corona-Regeln

Die Polizei Marktredwitz entdeckte am Sonntagnachmittag (25.04.) fünf Jugendliche mit Campingstühlen auf einem Parkplatz. Sie haben sich weder an die Kontaktbeschränkungen noch an den Mindestabstand gehalten.