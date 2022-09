In ihrer Mittagspause war eine 56-jährige Frau am Dienstag (13. September 2022) gegen 13.15 Uhr im Stadtwald in Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel) gejoggt, als sie unweit des Wendener Steins auf eine Personengruppe mit mehreren Hunden traf.

Die 56-Jährige lief, eignen Angaben zufolge, langsam an der Gruppe vorbei. Unvermittelt sei die Joggerin dann von einem der Hunde angegriffen und in die Wade gebissen worden, wie Polizeiinspektion Marktredwitz berichtet.

Marktredwitz: Joggerin von Hund gebissen

Der Hund, augenscheinlich eine Französische Bulldogge, sei nicht angeleint gewesen.

Zudem habe die 63-jährige Halterin dieses Hundes ihren Vierbeiner nach dem Biss nur sehr zögerlich zurückgerufen. Die Polizei Marktredwitz ermittelt in diesem Fall nun gegen die Hundehalterin unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung.