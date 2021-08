Am Montagvormittag (9. August 2021) wurde ein 63 Jahre alter Gerichtsvollzieher von einem Mann mit einer Axt bedroht. Wie die Polizei berichtet, klingelte der 63-jährige Mann gegen 10 Uhr in seiner Funktion als Gerichtsvollzieher bei einem 51-jährigen Mann in der Breslauer Straße in Marktredwitz.

Gegen den 51-Jährigen lag ein Haftbefehl vor, der durch Zahlung von rund 1300 Euro hätte abgewendet werden können. Der 51-Jährige habe, nach Angaben des Gerichtsvollziehers, zunächst die Wohnungstür nicht geöffnet. Als er scheinbar mitbekam, dass der Gerichtsvollzieher die Polizei zur Unterstützung anrief, habe der 51-Jährige die Wohnungstüre aufgerissen und den "unwillkommenen Besucher" mit erhobener Axt bedroht.

"Ich erschlage dich, ich meine es ernst"

Er unterstrich seine Drohung laut Polizeibericht mit der Aussage: "Ich erschlage dich, ich meine es ernst." Der Bedrohte flüchtete daraufhin aus dem Gebäude. Hinzugerufene Streifenpolizisten konnten den rabiaten 51 Jahre alten Mann zunächst nicht vor Ort finden. Er hatte nach Angaben des 63-Jährigen kurz nach diesem ebenfalls das Mehrfamilienhaus in unbekannte Richtung verlassen.

Bei einer erneuten Nachschau zu einem späteren Zeitpunkt wurde der 51-Jährige jedoch in seiner Wohnung angetroffen und zur Dienststelle der Polizei Marktredwitz mitgenommen. Die verwendete Axt stellten die Beamten in der Wohnung des 51-Jährigen sicher. Gegen ihn wird seitens der Polizei Marktredwitz nun unter anderem wegen Bedrohung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.