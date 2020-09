Tote in Wohnhaus in Marktredwitz gefunden - Kripo ermittelt wegen Verdachte der Tötung: Großer Einsatz am Sonntagmorgen im Landkreis Wunsiedel. Eine 92-jährige Frau wurde tot in ihrem Haus aufgefunden. Das berichtet das Polizeipräsidium Oberfranken. Da ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Kriminalpolizei unter Leitung der Staatsanwaltschaft Hof die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen.

Gegen 7.30 Uhr entdeckte eine Mitarbeiterin eines Pflegedienstes die leblose 92-jährige Marktredwitzerin in ihrem Einfamilienhaus in der Ostenstraße. Ein hinzugerufener Notarzt stellte den Tod der Frau fest.

Marktredwitz: Frau tot in Haus gefunden - wurde sie getötet?

Da zum derzeitigen Zeitpunkt ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden kann, haben die Ermittler des Kriminaldauerdienstes und des zuständigen Fachkommissariats der Hofer Kriminalpolizei unter Leitung der Staatsanwaltschaft Hof die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen.

Die Ermittler bitten um Hinweise durch Zeugen, die am Samstagabend, zwischen 22 und 0 Uhr, verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Ostenstraße gemacht haben. Melden Sie sich dazu bei der Kripo Hof unter der Telefonnummer 09281/704-0.