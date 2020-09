Im oberfränkischen Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel) wurde am Wochenende eine 92-jährige Frau tot in ihrem Haus aufgefunden. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus. Ein Tatverdächtiger sitzt inzwischen im Gefängnis.

Update vom 21.09.2020: Polizei ermittelt Tatverdächtigen zum - Haftbefehl erlassen

Im Zusammenhang mit dem Tod einer 92 Jahre alten Frau am Wochenende in Marktredwitz haben Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Hof einen Tatverdächtigen ermittelt. Der 17-Jährige befindet sich inzwischen auf Antrag der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts des Totschlags in Untersuchungshaft.

Am Sonntagmorgen (20. September 2020) fand die Mitarbeiterin eines Pflegedienstes die betagte Frau leblos in ihrem Einfamilienhaus in der Ostenstraße. Aufgrund der ersten Erkenntnisse konnte ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden, worauf Kriminalbeamte aus Hof die Ermittlungen zu den Todesumständen vor Ort aufnahmen.

Bei der Befragung mehrerer Personen wurde bekannt, dass eine Zeugin am Samstagabend (19. September 2020) gegen 22.20 Uhr einen Mann vom Eingangsbereich des Wohnhauses der Seniorin hatte weglaufen sehen. Die Beschreibung des Unbekannten konnte einem jungen Mann zugeordnet werden, den Polizeibeamte am Abend im Wohngebiet herumschreiend angetroffen hatten. Wie sich herausstellte, hatte der 17-Jährige, der offenbar unter dem Einfluss verschiedener Substanzen und Medikamenten stand und leicht verletzt war, einige Autos beschädigt. Aufgrund seines Gesamtzustandes kam der Mann in ein Krankenhaus in der Oberpfalz.

Tatverdächtiger (17) in Krankenhaus festgenommen

Weil sich aufgrund der Feststellungen am Tatort sowie weiterer Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Tod der Frau der Tatverdacht gegen den 17-Jährigen erhärtete, nahmen ihn Beamte der Kriminalpolizei Weiden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hof im Krankenhaus fest.

Am Montag (21. September 2020) erfolgte die Obduktion der 92-Jährigen in einem rechtsmedizinischen Institut. Sie ergab insbesondere, dass das Opfer an den Folgen massiver Gewalteinwirkung gegen den Kopf gestorben ist. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof erging am Montag Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags gegen den 17-Jährigen, der sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt befindet.

Erstmeldung vom 20.09.2020: Frau tot in Haus gefunden - wurde sie getötet? Kripo ermittelt

Tote in Wohnhaus in Marktredwitz gefunden - Kripo ermittelt wegen Verdachte der Tötung: Großer Einsatz am Sonntagmorgen im Landkreis Wunsiedel. Eine 92-jährige Frau wurde tot in ihrem Haus aufgefunden. Das berichtet das Polizeipräsidium Oberfranken. Da ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Kriminalpolizei unter Leitung der Staatsanwaltschaft Hof die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen.

Gegen 7.30 Uhr entdeckte eine Mitarbeiterin eines Pflegedienstes die leblose 92-jährige Marktredwitzerin in ihrem Einfamilienhaus in der Ostenstraße. Ein hinzugerufener Notarzt stellte den Tod der Frau fest.

Marktredwitz: Kripo nimmt Ermittlungen zur Todesursache auf

Da zum derzeitigen Zeitpunkt ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden kann, haben die Ermittler des Kriminaldauerdienstes und des zuständigen Fachkommissariats der Hofer Kriminalpolizei unter Leitung der Staatsanwaltschaft Hof die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen.

Die Ermittler bitten um Hinweise durch Zeugen, die am Samstagabend, zwischen 22 und 0 Uhr, verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Ostenstraße gemacht haben. Melden Sie sich dazu bei der Kripo Hof unter der Telefonnummer 09281/704-0.

Symbolfoto: Uwe Zucchi/dpa