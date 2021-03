Dreister Diebstahl aus Rettungswagen - Unbekannter nutzt Gelegenheit: Die Polizei nennt ihn "einen perfiden Diebstahl", was da in der Nacht von Samstag (13.03.2021) auf Sonntag in Oberfranken passiert ist. Wie die zuständige Polizeiinspektion aus Marktredwitz in ihrer Pressemitteilung schreibt, nutzten die Unbekannten die Hilfsbereitschaft der Sanitäter aus.

Immer wieder werden Sanitäter angegriffen: In Würzburg wollte ein Mann kurzerhand in den Rettungswagen einsteigen und ihn wegfahren, während die Retter Verletzte versorgten. Oder in Berlin, als ein Mann den Rettungswagen und die Sanitäter angriff, während die einen Einjährigen reanimieren mussten. Jetzt wurden auch Rettungssanitäter im oberfränkischen Marktredwitz Opfer einer dreisten Tat.

Marktredwitz: Sanitäter behandeln Frau und werden bei Einsatz bestohlen

Die Sanitäter wurden zu einem Einsatz in die Friedenfelser Straße nach Marktredwitz gerufen. Dort angekommen, kümmerten sie sich im Haus um eine hilfsbedürftige Frau. Diesen Moment nutzten Unbekannte schamlos aus: Während die Einsatzkräfte die Frau versorgten, ergriff ein bislang Unbekannter die Gelegenheit und entwendete aus dem unbesetzten Rettungswagen sechs Ampullen mit Schmerzmitteln. Die Sanitäter verständigten daraufhin die Polizei.