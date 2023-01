Marktredwitz vor 1 Stunde

Fahrlässige Körperverletzung

Wohl einfach übersehen: 71-jähriger Autofahrer erfasst 11-Jährige an Zebrastreifen - Kind mit Verletzungen in Klinik

Ein 71-Jähriger hatte an einem Zebrastreifen in Marktredwitz wohl nicht gut geschaut und erfasste mit seinem Auto eine Schülerin. Die 11-Jährige erlitt mehrere Verletzungen und musste in eine Klinik.