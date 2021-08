Bereits Anfang Oktober letzten Jahres hatte sich in den frühen Morgenstunden ein Vorfall vor einer Gaststätte in der Flottmannstraße in Marktredwitz ereignet.

Dabei kam es zu tumultartigen Auseinandersetzungen zwischen zahlreichen Personen, wie die Polizei Marktredwitz mitteilt.

Marktredwitz: 100 Personen in tumultartiger Auseinandersetzung

Vor Ort waren damals mehrere Streifen der Polizei Marktredwitz und benachbarter Dienststellen damit befasst, die rund 100 anwesenden Personen, unter denen eine hochgradig aggressive Stimmung herrschte, in Schach zu halten.

Die Beamten mussten eine Vielzahl an Platzverweisen aussprechen, um eine geordnete Abarbeitung diverser Körperverletzungsdelikte überhaupt erst möglich zu machen.

Eines dieser Delikte war besonders besorgniserregend. Es bestand der Tatverdacht gegen drei junge Männer aus Marktredwitz im Alter von 19, 21 und 30 Jahren, gemeinsam auf zwei männliche Passanten aus dem Raum Eichstätt im Alter von 27 und 43 Jahren eingeschlagen und mit Füßen eingetreten zu haben.

Drei Männer schlagen auf zwei Männer aus dem Raum Eichstätt ein - Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Die beiden Betroffenen wurden hierbei nicht unerheblich verletzt, was eine stationäre Behandlung in einem lokalen Klinikum erforderlich machte. Erst nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen gelang es den eingesetzten Polizisten die drei flüchtigen Tatverdächtigen zu ermitteln und anschließend vorläufig festzunehmen.

Diese wiesen jedoch zunächst alle Schuld von sich und bestritten die Tat. Sie behaupteten sogar, dass die beiden Geschädigten die Tatverdächtigen seien. Die Ermittlungsarbeit der Polizei Marktredwitz widerlegte jedoch diese Behauptung erhärtete den Tatverdacht gegen zumindest zwei der drei Beschuldigten.

Sie werden sich daher wohl wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten müssen. Ein diesbezüglicher Verhandlungstermin beim Amtsgericht Wunsiedel ist für Mitte Oktober terminiert.

