Am Montagabend (21. März 2022) erreichte die Polizei Wunsiedel ein Anruf einer 29-jährigen Frau, in dem sie um die Hilfe bat, da ihr 40-jähriger Mann gewalttätig gegen ihre Tochter geworden sei.

Beim Eintreffen der Streife befanden sich mehrere Personen vor dem Mehrfamilienhaus in der Fichtestraße in Marktleuthen, wie die Polizei Wunsiedel mitteilt.

Marktleuthen: Mann schießt aus Fenster - 40-jähriger unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss

Während der Abklärung des Sachverhalts vor dem Wohnhaus öffnete plötzlich ein Mann ein Fenster im Erdgeschoss und schoss mehrere Male in Richtung der Streifenbeamten. Danach schloss er das Fenster wieder und kam nach einiger Zeit, mit der Waffe in der Hand aus dem Haus. In diesem Moment war den Polizisten noch unklar, ob es sich um eine scharfe oder um eine Schreckschusswaffe handelt. Sie hatten deshalb Deckung hinter dem Streifenfahrzeug bezogen.

Nach mehrfacher Aufforderung der Beamten und der Androhung des Schusswaffengebrauchs legte der Täter die Waffe auf den Boden und ließ sich festnehmen.

Zwischenzeitlich hinzugezogene Unterstützungskräfte der Polizei Marktredwitz stellten bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung weitere Waffen und Betäubungsmittel sicher.

Bei der Tatwaffe handelte es sich glücklicherweise nur um eine Schreckschusspistole. Der 40-Jährige stand zum Tatzeitpunkt unter erheblichem Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss.

