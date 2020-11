Am Samstagnachmittag (14. November 2020) hat eine Kundin in einem Supermarkt in Marktleuthen im Kreis Wunsiedel einen 68-Jährigen angesprochen, weil er keine Maske trug.

Daraufhin drehte der Mann durch, zückte ein Küchenmesser und schrie herum, dass er alle abstechen werde. Auch als die Polizei eintraf, wiederholte der 68-jährige Maskenverweigerer seine Drohung lautstark, wie die Polizeiinspektion Wunsiedel in einer Pressemitteilung berichtet.

Die Beamten schafften es, dem Mann das Küchenmesser abzunehmen und führten ihn ab. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Bedrohung und wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz rechnen.