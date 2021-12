Einen Luchs vor die Linse einer Fotofalle zu bekommen, ist schon eine Seltenheit. Zwei Luchse gleichzeitig abzulichten gleicht fast einem Lottosechser. Dieses seltene Glück hatte Naturpark-Ranger Ronald Ledermüller, den das Bild nicht nur wegen seines Seltenheitswertes freut. Denn es zeigt: "Julchen" geht’s gut und sie hat Gesellschaft bekommen.

Die Luchsin "Julchen" war im vergangenen Sommer als einjähriges Tier im südlichen Bereich des Naturparks Fichtelgebirge wieder frei gelassen worden - nachdem sie als verwaistes Jungtier im Bayerischen Wald gefunden und gesundgepflegt worden war. Eigentlich leben Luchse als Einzelgänger. Wie kommt es dann, dass zwei Luchse gemeinsam durch den Wald streifen? "Kuder - also männliche Luchse - nutzen bis zu 400 Quadratkilometer große Streifgebiete, in denen sie keine anderen männlichen Luchse dulden, Luchsinnen aber natürlich sehr wohl", erklärt der Naturpark-Ranger auf der Internetseite des Landkreises Wundsiedel.

Für das Luchsmonitoring in Bayern ist das Bayerische Landesamt für Umwelt zuständig. Vor Ort betreut der Naturpark Fichtelgebirge mit seinen Rangern die Fotofallen. Anhand des Fleckenmusters konnten die Luchsexperten die beiden abgelichteten Tiere eindeutig identifizieren. Zu Julchen hat sich nun ein Luchs gesellt, der im Juni 2020 im benachbarten Naturpark Steinwald zur Welt gekommen war.

Nach dem überraschenden Auftauchen im Frühjahr näherte sich der Luchs Julchen stetig

Zwar ist es noch nicht genetisch nachgewiesen, aber die Experten gehen davon aus, dass es sich dabei um einen Kuder handelt. "Er tauchte überraschend heuer im Frühling erstmals im Fichtelgebirge auf. Seitdem ließ sich über die Fotofallenbilder nachvollziehen, wie er sich Julchen immer mehr genähert hat", berichtet Ledermüller weiter.

Mittlerweile wurde er auf den Namen "Finn" getauft. Der Anfangsbuchstabe leitet sich dabei von seiner Mutter "Fee" im Steinwald ab. Kann man also bald mit Luchsnachwuchs im Fichtelgebirge rechnen? "Da werden wir uns noch gedulden müssen", erklärt der Ranger. Luchse werden normalerweise erst im zweiten Lebensjahr geschlechtsreif. Mindestens ein Jahr wird es also noch dauern, bis aus dem ersten Date eine echte Luchs-Lovestory werden kann.

Luchspopulation in Bayern soll durch gezielte Freilassung der Tiere stabilisiert werden

Luchse waren in früheren Zeiten im Fichtelgebirge wie in praktisch allen Mittelgebirgen und den Alpen heimisch. Im Laufe der Zeit wurden sie jedoch in ganz Mitteleuropa ausgerottet. Der letzte Luchs im Fichtelgebirge wurde 1710 bei Sichersreuth erlegt. Seit 2017 wurden in den Naturparken Steinwald und Fichtelgebirge insgesamt drei junge Luchse wieder freigelassen. Das soll dazu beitragen, die Luchspopulation in Bayern zu stabilisieren und einen Trittstein zwischen den Vorkommen im Bayerischem Wald und Harz zu schaffen.