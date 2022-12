Drei übereifrige Bauarbeiter mussten Beamte der Polizei Marktredwitz, ihrem Bericht zufolge, am Mittwoch (21. Dezember 2022) gegen 9.30 Uhr aus einem Einfamilienhaus in der Schirndinger Straße aus dem Haus bitten. Die drei hatten bei dem 37-jährigen Hausbesitzer Renovierungsarbeiten in dessen Haus durchgeführt.

Der Arbeitsvertrag lief jedoch nur bis zum Dienstag (20. Dezember 2022). Am Mittwoch betraten sie allerdings erneut das Haus, um dort zu arbeiten. Nachdem sie auch nach mehrfacher Aufforderung durch den Hausbesitzer nicht gehen wollten, rief dieser die Polizei. Die drei Bauarbeiter, 32, 41 und 42-Jahre alt erwarten nun eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch.

Vorschaubild: © IG Bau / Ferdinand Paul