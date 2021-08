Bewaffneter Überfall im Kreis Wunsiedel: Am Dienstag (10.08.2021) wurde in Hohenberg an der Eger ein Supermarkt überfallen. Das Polizeipräsidium Oberfranken berichtet, dass noch immer nach dem Täter gefahndet wird.

Der Unbekannte betrat gegen 16.45 Uhr den Supermarkt in der Schirndinger Straße. Er bedrohte eine Verkäuferin mit einer Schusswaffe und forderte sie zur Herausgabe von Bargeld. Die Angestellte rief um Hilfe, woraufhin der Mann ohne Beute die Flucht ergriff.

Bewaffneter Überfall auf Supermarkt: Polizei fahndet nach Räuber

Er floh zunächst zu Fuß und stieg anschließend in einen blauen Ford Focus mit tschechischem Kennzeichen ein. Der Mann soll Richtung Grenzübergang gefahren sein. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein. Eine Vielzahl an Streifen, ein Polizeihubschrauber und Kräfte der Bundespolizei suchten nach dem Verdächtigen. Spezialisten der Kriminalpolizei Hof waren zudem am Einsatzort und sicherten Spuren.

Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise zum Täter. Er wird wie folgt beschrieben:

etwa 30 Jahre alt

zirka 170 Zentimeter groß

sportliche Figur

kurze braune Haare

trug einen schwarzen Pullover mit Aufdruck, eine schwarze Hose und einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz

Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Schirndinger Straße und Umgebung gesehen hat, kann sich unter 09281/704-0 mit der Kriminalpolizei Hof in Verbindung setzen.

Vorschaubild: © pixabay/Skitterphoto (Symbolbild)