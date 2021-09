Am Montag war eine 35-Jährige Frau mit ihrem 7-jährigen Sohn am Kinderspielplatz Am Rohrsbach in Marktleuthen im Kreis Wunsiedel.

Der Sohn hielt sich zu dieser Zeit am Rande des Spielplatzes, im Bereich einer angrenzenden Baumlandschaft auf, wie die Polizei Wunsiedel mitteilt.

Körperverletzung auf Spielplatz in Marktleuthen: 7-Jähriger wird verletzt

Plötzlich kam der 7-Jährige mit einem unbekannten Mann zur Mutter zurück. Dieser hielt das Kind am Handgelenk fest. Der Unbekannte schrie die Mutter an und teilte ihr mit, dass ihr Sohn einen Bauzaun umgeworfen hätte und forderte diese auf, den Zaun zusammen mit ihrem Sohn wieder aufzustellen.

Die Mutter verließ daraufhin mit ihrem Kind das Gelände und begab sich nach Hause. Nachdem das Kind über Schmerzen im Handgelenk klagte, brachte die Mutter ihren Sohn zu einem Arzt, welcher eine Verletzung am linken Handgelenk feststellte.

Der Unbekannte ist etwa 170 cm groß, schlank und scheinbar 50 Jahre alt. Er trug zur Tatzeit braune, lockige, nackenlange Haare ohne Scheitel und einen 3-Tage-Bart. Bekleidet war er mit einer blauen Jeanshose, einem T-Shirt, sowie mit Arbeitsschuhen. Hinweise, welche zur Ermittlung des Mannes führen können, erbittet die Polizei Wunsiedel unter 09232-9947-0.

Vorschaubild: © Georgi Nikolov/Pixabay.com