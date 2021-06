Ein Großaufgebot von rund 200 Einsatzkräften ist am Dienstagabend (15. Juni 2021) zu einem Vollbrand in Marktredwitz alarmiert worden. Dort stand eine Tennishalle und mehrere Holzbauten in Flammen. Mit umfangreichen Löschmaßnahmen versuchten die Einsatzkräfte, dem Feuer Herr zu werden.

Aufgrund der massiven Rauchentwicklung wurden Anwohner dazu angehalten, Fenster und Türen zu schließen und die Umgebung weiträumig zu meiden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Allerdings haben Schaulustige die Einsatzkräfte massiv behindert. Gaffer sollen nach Berichten der Feuerwehr über Zäune geklettert und Zufahrten zugeparkt haben.

Update vom 16.06.2021, 11.44 Uhr: Rettungsleitstelle spricht von "erheblichen Beeinträchtigungen" durch Schaulustige

Der Brand einer Tennisanlage in Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel) konnte am späten Dienstagabend (15.06.2021) von den Einsatzkräften gelöscht werden. Gegen 22 Uhr meldete die Integrierte Leitstelle Hochfranken per Facebook, das Feuer sei "unter Kontrolle". Insgesamt waren bei dem Brand rund 200 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Flammen hatten auch auf den Wald hinter der Sporthalle übergegriffen. Insgesamt dauerten die Löscharbeiten rund fünf Stunden und wurden um 01.30 Uhr offiziell für beendet erklärt. "Um drei Uhr hat die Brandwache bis heute früh übernommen", berichtet Kreisbrandinspektor Wieland Schletz gegenüber inFranken.de.

Wegen der Einsturzgefahr nach dem Brand habe man die Fassaden der Halle "niedergelegt". Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. "Das wird vermutlich ein Fall für die Versicherung", so Schletz. "Ich hoffe, es läuft für den Verein den üblichen Weg." Für Unmut hatten Schaulustige in der Nähe der Halle gesorgt. Kurz nach Beginn der Löscharbeiten meldete die Rettungsleitstelle: "Aktuell erhebliche Beeinträchtigungen durch Schaulustige vor Ort, die die An- und Abfahrt der Einsatzkräfte erheblich behindern." Auch eineinhalb Stunden später appellierte sie, man solle den Bereich "weiträumig" meiden, da die Zufahrtstraßen "eh schon eng" seien. "Schaulustige können wir dort nach wie vor nicht gebrauchen."

Kreisbrandinspektor Schletz spricht von "rund 50 Personen". Es habe Probleme gegeben, vom Auenpark her seien Menschen über den Zaun geklettert, um "möglichst nah am Geschehen zu sein", andere seien extra mit dem Auto angereist und hätten Zufahrten zugeparkt. "Das geht so absolut nicht", ärgert sich Schletz. "Ich war kurz dort, habe den Feuerwehrleuten bei den Schläuchen geholfen. Es gibt aber Leute, die ihr Handy zücken, um Fotos und Videos zu machen. Das ist erbärmlich, Einsatzkräfte zu stören", berichtet ein Marktredwitzer unter dem Post. Andere fordern, die Gaffer sollten hohe Geldstrafen zahlen oder an den Aufräumarbeiten beteiligt werden. Der entstandene Brandschaden sei "erheblich", meldet die Leitstelle.

Erstmeldung vom 16.06.2021, 06.10 Uhr: Tennishalle steht in Vollbrand: Einsatzkräfte kämpfen auf Hochtouren gegen Flammen

Wie Wieland Schletz, Kreisbrandrat im Landkreis Wunsiedel, gegenüber NEWS5 erklärt, hatten die Flammen überdies auf einen Wald hinter der Halle übergegriffen. "Diesen mussten wir auch noch eindämmen. Zudem hatten wir auf dem Gelände auch noch Gastanks im Außenbereich, die gesichert werden mussten", erklärt er. Die Löschwasserversorgung gestaltete sich überdies als schwierig: "Wir mussten uns mit Pendelverkehr und Tanklöschfahrzeugen aus der Innenstadt behelfen, was dann aber im weiteren Einsatzverlauf sehr gut funktioniert hat."

Neben dem massiven Schaden an der Tennishalle hat es auch Schäden an Löschfahrzeugen und Privatautos gegeben. "Durch die extreme Hitzeeinwirkung vor Ort haben sich teils Rückspiegel, Rücklichter oder Stoßfänger verflüssigt. Das ist nicht zu unterschätzen, wir haben hier schnell 500 Grad oder mehr", so Schletz.