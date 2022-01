Im Landkreis Wunsiedel hat sich am frühen Dienstagmorgen (11. Januar 2022) ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet: Ein 48-jähriger Fußgänger wurde bei einem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er wenig später in der Klinik verstarb.

Der Mann war gegen 4.30 Uhr zu Fuß an der Kreisstraße WUN 18 nahe Elisenfels, einem Gemeindeteil von Arzberg, mit seinem Hund unterwegs, wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilte. Eine 33-Jährige fuhr zur gleichen Zeit mit ihrem Auto die Straße von Arzberg kommend in südlicher Richtung entlang. Aus bisher ungeklärter Ursache erfasste die Frau, die aus dem Landkreis Wunsiedel stammt, dabei den 48-Jährigen. Dieser erlitt durch die Wucht des Zusammenstoßes schwerste Verletzungen.

Fußgänger bei Arzberg von Auto erfasst: 48-Jähriger verstirbt in Klinik

Die alarmierten Rettungskräfte versorgten den Mann zunächst an der Unfallstelle und brachten ihn dann ins Krankenhaus. Die Verletzungen waren allerdings so schwer, dass der 48-Jährige verstarb. Die Autofahrerin erlitt unterdessen einen Schock. Der Hund des Verstorbenen konnte unversehrt dem Tierheim übergeben werden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 6000 Euro, schätzt die Polizei. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hof unterstützte ein Sachverständiger die Beamten der Marktredwitzer Polizeiinspektion bei der Unfallaufnahme. Insbesondere die Klärung des genauen Unfallhergangs ist jetzt Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Räumung der Unfallstelle war die Kreisstraße in beide Richtungen komplett gesperrt.

Ersten Ermittlungserkenntnissen der Marktredwitzer Polizei zufolge fuhr ein zweites Fahrzeug in der gleichen Fahrtrichtung wie die 33-Jährige. Die Beamten suchen derzeit nach Unfallzeugen und bitten insbesondere den Fahrer oder die Fahrerin, die sich ebenfalls gegen halb 5 Uhr auf der Kreisstraße befand, sich unter der Telefonnummer 09231/9676-0 bei der Polizeiinspektion Marktredwitz zu melden.