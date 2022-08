Es sind solche Aufnahmen, die man nicht sehen möchte: Ein Video aus dem Bierkönig auf Mallorca geht aktuell viral. Veröffentlicht wurde das Video von einer fränkischen Brauerei: Der TikTok-Kanal gehört der Lang-Bräu aus Wunsiedel.

Auch TikTok veröffentlicht die Lang-Bräu regelmäßig Videos. Daran zeigt die Brauerei die schönen Seiten des Lebens - natürlich immer eng mit dem Thema Bier verbunden. Auf einem Video zum Beispiel tragen gleich fünf Männer einen Kasten Bier - nicht, weil sie zu schwach sind, sondern weil die Kiste XXL-Größe hat.

Über drei Millionen Aufrufe: Fränkische Brauerei landet mit Ekel-Video Hit

Das erfolgreichste TikTok-Video der Lang-Bräu aber ist ein anderes Video, das gar nicht in Franken aufgenommen wurde. Der Filmer - mutmaßlich ein Mitarbeiter - war im Bierkönig in Mallorca. Die berühmte Location wird jährlich von Touristen überrannt - auch jetzt, da Corona nach wie vor ein Thema ist.

Dass Corona auf Mallorca nach wie vor ein Thema ist, daran könnte der Bierkönig ein nicht unerheblichen Anteil haben. Nicht nur die enthemmte Stimmung bei Ballermann-Musk begünstigt Ansteckung, sondern auch der Umgang mit den Gläsern der Gäste.

Die - so ist es auf dem TikTok-Video der Lang-Bräu zu sehen - werden quasi gar nicht gereinigt. Ein Mitarbeiter wurde von hinten gefilmt, wie er die Reste der gebrauchten Gläser und Krüge in den Abfluss kippt. Dann zieht jedes Gefäß einmal durch ein zweites Spülbecken, in das kontinuierlich Wasser läuft. Mehr macht er nicht.

Trauriges Video: So werden Biergläser im Bierkönig auf Mallorca gereinigt

Seife sollte, sofern sie jemand vorhanden war, schnell durch den Abfluss wieder verschwunden sein. Dann landen die "sauberen" Gläser wieder am Ausschank und werden frisch befüllt. Gäste im Bierkönig bekommen also nicht nur ein frisch gezapftes Bier - sondern auch eine ordentliche Portion der Vorbesitzer mit.

Das Video wurde mittlerweile über drei Millionen mal angeschaut. In den Kommentare ist die Stimmung eher heiter bis belustigt. Die Theorie eines Nutzers: Das sei "den Menschen, die da freiwillig hingehen, glaub’ ich total egal." Ein anderer sieht auch Vorteile, denn "das stärkt das Immunsystem" - und fügt ein Lachsmiley an. Wann das Video aufgenommen wurde, ist unklar.