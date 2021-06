Ein Großaufgebot von rund 200 Einsatzkräften ist am Dienstagabend (15. Juni 2021) zu einem Vollbrand in Marktredwitz alarmiert worden. Nach ersten Informationen von NEWS5 stand dort eine Tennishalle und mehrere Holzbauten in Flammen. Mit umfangreichen Löschmaßnahmen versuchten die Einsatzkräfte dem Feuer Herr zu werden.

Aufgrund der massiven Rauchentwicklung wurden Anwohner dazu angehalten, Fenster und Türen zu schließen und die Umgebung weiträumig zu meiden. Nach ersten Erkenntnissen wurde NEWS5 zufolge glücklicherweise niemand verletzt. Zur Brandursache und Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden, heißt es weiter. Der Auenpark wurde für die Bevölkerung gesperrt.

Tennishalle steht in Vollbrand: Einsatzkräfte kämpfen auf Hochtouren gegen Flammen

Wie Wieland Schletz, Kreisbrandrat im Landkreis Wunsiedel, gegenüber NEWS5 erklärt, hatten die Flammen überdies auf einen Wald hinter der Halle übergegriffen. "Diesen mussten wir auch noch eindämmen. Zudem hatten wir auf dem Gelände auch noch Gastanks im Außenbereich, die gesichert werden mussten", erklärt er. Die Löschwasserversorgung gestaltete sich überdies als schwierig: "Wir mussten uns mit Pendelverkehr und Tanklöschfahrzeugen aus der Innenstadt behelfen, was dann aber im weiteren Einsatzverlauf sehr gut funktioniert hat."

Neben dem massiven Schaden an der Tennishalle hat es auch Schäden an Löschfahrzeugen und Privatautos gegeben. "Durch die extreme Hitzeeinwirkung vor Ort haben sich teils Rückspiegel, Rücklichter oder Stoßfänger verflüssigt. Das ist nicht zu unterschätzen, wir haben hier schnell 500 Grad oder mehr", so Schletz.

Dies ist eine Erstmeldung und wird von der Redaktion aktualisiert, sobald weitere Details bekannt sind.