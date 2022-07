Marktredwitz vor 1 Stunde

"Delikater Einsatz" für Polizei: Frau trommelt "unten ohne" auf Auto herum

"Unten ohne" war eine Frau an einer Tankstelle in Oberfranken unterwegs. So weit, so gut. Als sie dann aber auch noch anfing, auf ihrem Auto herum zu trommeln, wurde die Polizei gerufen. Jetzt erwartet die Frau eine saftige Strafe.