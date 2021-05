In Thiersheim (Landkreis Wunsiedel) hat am Freitagmittag (30.04.2021) der Dachstuhl eines Wohnhauses gebrannt.

Wie das Polizeipräsidium Oberfranken am Abend mitteilt, sind zwei Personen aufgrund des Feuers gestorben.

Update vom 01.05.2021: Erneut Brand in Hauptstraße

Ersten Informationen zufolge ist es am Samstag, 01.05.2021, erneut zu einem Brand in der Hauptstraße von Thiersheim gekommen. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen bereits meterhohe Flammen aus dem Gebäude. Ob Menschen verletzt wurden, ist derzeit nicht bekannt. Gegen 5.20 Uhr wurden Einsatzkräfte zum selben Anwesen alarmiert, in dem es bereits am Freitag gebrannt hatte. Bei dem Brand am 30.04. waren zwei Menschen gestorben.

Update vom 30.04.2021, 18.40 Uhr: Zwei Menschen sterben durch Feuer, zwei weitere sind verletzt

Zahlreiche Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehren beschäftigt seit dem frühen Freitagmittag ein Dachstuhlbrand eines Wohnhauses. Zwei Personen kamen ums Leben und zwei weitere Bewohner erlitten leichte Verletzungen. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Gegen Mittag ging der Notruf über den Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses in der Burgstraße in Thiersheim ein. Bei Ausbruch des Brandes konnten zwei Bewohner das Gebäude rechtzeitig verlassen, mussten aber wegen einer leichten Rauchgasvergiftung medizinisch versorgt werden.

Eine 63-jährige Frau und ihre 39 Jahre alte Tochter blieben in dem Gebäude zurück. Als es den eingesetzten Feuerwehrkräften gelang den Brand unter Kontrolle zu bringen, entdeckten sie im Anwesen die leblosen Körper der beiden Frauen. Da die Flammen auf ein benachbartes Eckgebäude übergriffen, mussten auch mehrere Bewohner in der Hauptstraße ihre Anwesen verlassen. Polizisten aus Marktredwitz und der Bereitschaftspolizei sperrten die Hauptstraße und leiteten den Verkehr um. Neben den rund 260 Einsatzkräften der Feuerwehren, Rettungsdienste, Technischen Hilfswerks und der Polizei waren auch zwei Rettungshubschrauber im Einsatz.

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen zur bislang noch unklaren Ursache des Feuers aufgenommen.