In Thiersheim (Landkreis Wunsiedel) ist am Freitagmittag (30.04.2021) der Dachstuhl eines Wohnhauses in Brand geraten.

Wie das Polizeipräsidium Oberfranken auf Nachfrage von inFranken.de bestätigt, greifen die Flammen bereits auf ein Nachbarhaus in der Burgstraße über.

Großeinsatz wegen Dachstuhlbrand: Flammen greifen auf Nachbarhaus über

Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort, um den Brand zu bekämpfen. Dichter schwarzer Rauch stieg über dem Ort im Landkreis Wunsiedel auf. Bei Eintreffen der Feuerwehr schlugen die Flammen bereits aus dem Dach.

Derzeit kämpft die Feuerwehr gegen die Flammen und versucht ein Übergreifen des Feuers auf weitere Häuser zu verhindert. Zwei Rettungshubschrauber sind vor Ort gelandet.

Die Ortsdurchfahrt ist aufgrund des Einsatzes bis auf Weiteres komplett gesperrt, so die Polizei. Näheres ist noch nicht bekannt.

Dies ist eine Erstmeldung und wird von der Redaktion aktualisiert, sobald weitere Details bekannt sind.