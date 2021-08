Den aktuellen Stand der COVID-19-Fälle im Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge finden Sie in unserer interaktiven Karte - inklusive letztem Stand der Aktualisierung.

Aufgrund der hohen Dynamik der Infektionszahlen kann es vorkommen, dass die Zahlen nicht immer aktuell sind. Regelmäßig überprüfen wir die Zahl der Infizierten im Landkreis und vermelden sie dann hier. Aufgrund der unterschiedlichen Zählweise der Landratsämter, Landesämter und des Robert-Koch-Instituts kann es unterschiedliche Fallzahlen geben. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 30.08.2021, 16.15 Uhr: Corona-Maßnahmen werden verschärft - Inzidenz gestiegen

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts liegt die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Wunsiedel im Fichtelgebirge am Montag (30. August 2021) bei 50. Der Schwellenwert von 35 wurde laut aktueller Pressemitteilung des Landratsamtes Wunsiedel drei Tage in Folge überschritten. Deshalb treten ab Mittwoch (01. September 2021) die sogenannten "3G-Regeln" in Kraft.

Das bedeutet vor allem für Menschen, die nicht genesen oder nicht vollständig geimpft sind, dass sie verpflichtend einen negativen Corona-Test vorlegen müssen, wenn sie zum Beispiel Innenräume von Restaurants besuchen möchten oder auch körpernahe Dienstleistungen in Innenräumen in Anspruch nehmen möchten.

"Die Testung darf im Falle eines POC-Schnelltests beziehungsweise eines unter Aufsicht vorgenommenen Selbsttests höchstens 24 Stunden und ein PCR-Test höchstens 48 Stunden alt sein. Ausgenommen von der Testnachweispflicht sind Geimpfte (ab Tag 15) und Genesene. Auch Kinder bis zum sechsten Geburtstag und Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen des Schulbesuchs regelmäßig getestet werden, sind von der Regelung ausgenommen", heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamtes.

Update vom 15.07.2021, 21 Uhr: Sonder-Impfaktionen

Am Freitag (17.07.) ist das Impfmobil des Impfzentrums am KEC in Marktredwitz. Dies teilt das Landratsamt mit. Von 11 bis 17 Uhr können sich alle Interessierten ab 16 Jahren dort impfen lassen.

Eine vorherige Anmeldung im Impfportal oder eine Terminabsprache sind nicht nötig. Minderjährige erhalten den Impftstoff von Biontech und müssen entweder in Begleitung eines Elternteils sein oder eine schriftliche Einverständniserklärung vorlegen können. Alle anderen können zwischen den Impftstoffen von Biontech und Johnson&Johnson (hier ist nur eine Impfung für eine vollständige Immunisierung nötig) wählen.

Zu finden ist das Impfmobil am Freitag auf dem Platz zwischen KEC und Kino. Auch ein ähnlicher Termin in der Stadt Selb ist bereits in Planung.

Am Donnerstag (15.07.2021) sind die Impfungen in den weiterführenden Schulen im Landkreis gestartet. Darüber hinaus laufen die Vorbereitungen für einen weiteren Sonder-Impftag im Impfzentrum am Sonntag, den 25. Juli, der sich vorrangig an Kinder ab 12 und deren Familien wenden wird.

Update vom 17.06.2021, 16.30 Uhr: Inzidenz im Landkreis sinkt auf Null

Wie das Landratsamt Wunsiedel mitteilt, wurden am Donnerstag keine neuen Corona-Fälle gemeldet. Zwar gelten derzeit noch sechs Menschen als infiziert, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt dennoch bei 0,0. Ein derart niedriger Wert wurde zuletzt am 5. August 2020 gemeldet.

Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie 5.022 Menschen im Landkreis positiv auf Corona getestet. Bei 1.552 Fällen wurde eine Mutation des Virus nachgewiesen. 197 Menschen sind in Zusammenhang mit der Infektion verstorben, 4.819 Infizierte sind inzwischen wieder genesen.

Update vom 19.05.2021, 07.35 Uhr: Inzidenz in Wunsiedel unter 30

Die Farbe des Landkreises Wunsiedel im Fichtelgebirge hat auf dem Dashboard des RKI von Gelb auf Grün gewechselt: Die Inzidenz liegt hier am Mittwoch (19. Mai 2021) bei 29.

Im Verlgeich zum Wert von vor einer Woche hat sich die Inzidenz beinahe halbiert (55 vergangenen Dienstag). Die Tendenz ist sinkend.

