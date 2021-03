Marktredwitz vor 1 Stunde

Corona-Verstoß

Polizei löst Party in oberfränkischem Club auf: Feiernde streamen Event im Netz

Die Polizei löste am Samstagabend eine DJ-Party in einem Club in Oberfranken auf. Die Feierenden, die weder Masken trugen noch Abstand hielten, streamten zudem ihre Party im Netz.