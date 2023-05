Wunsiedel: Polizeieinsatz in Festzelt - Mann übergießt junge Männer mit Bier und schlägt zu

Wunsiedel vor 52 Minuten

Nach Streit

Polizeieinsatz in Festzelt: Mann übergießt junge Männer mit Bier und schlägt zu

In Wunsiedel hat ein Mann am frühen Sonntagmorgen (7. Mai 2023) zwei junge Männer in einem Festzelt attackiert - so der Vorwurf. Bei einem 19-jährigen Opfer bestand demnach der Verdacht auf Nasenbeinbruch.