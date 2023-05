In Schirnding im Kreis Wunsiedel ist es am Donnerstag (18. Mai 2023) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Mann raste mit seinem Auto in eine Hauswand. Er und zwei weitere Insassen des Wagens wurden verletzt.

Ersten Informationen der Feuerwehr zufolge war der 20-Jährige auf der Schirndinger Hauptstraße gegen 20.30 Uhr von der Fahrbahn abgekommen und kollidierte mit der Wand einer Scheune. Laut Informationen der Nachrichtenagentur News5 soll der Mann alkoholisiert gewesen sein - dies konnte die Polizei zunächst aber noch nicht bestätigen. Im Unfallfahrzeug soll sich jedoch ein Kasten Bier befunden haben.

Nach ersten Angaben der Feuerwehr war der Fahrer in seinem vollkommen demolierten Fahrzeug eingeklemmt. Jedoch sollen er und seine zwei Mit-Insassen nur leichte Verletzungen davongekommen sein. Man sei "froh, dass es glimpflich abgelaufen ist", so ein Feuerwehrsprecher vor Ort gegenüber News5. Der Unfall habe sich nicht als so krass dargestellt wie befürchtet. Über die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nichts bekannt.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.