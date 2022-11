Die Verkehrspolizei Hof hat in einem Zeitraum von Samstag (5. November 2022) bis Montag (7. November 2022) auf der B303 bei Tröstau, im Landkreis Wunsiedel, Langzeitmessungen durchgeführt. Wie sie mitteilt, wurde dabei die Geschwindigkeit von 5596 Fahrzeugen erfasst.

In dem von der Polizei kontrollierten Streckenabschnitt galt ein Tempolimit von 100 km/h. Insgesamt konnten 248 Autofahrer erfasst werden, die zu schnell fuhren. 148 kamen noch mit Verwarnungen davon, die restlichen 100 müssen mit Bußgeldanzeigen rechnen. In sechs Fällen waren die Tempoüberschreitungen so hoch, dass die Polizei sogar Fahrverbote verhängte.

Fahrer löst mit 165 km/h den Blitz aus

Ein 50-jähriger Autofahrer löste den Blitz bei einer gemessenen Geschwindigkeit von 165 km/h aus. Er muss nun eine Geldbuße von 600 Euro zahlen, bekommt zwei Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot von zwei Monaten.