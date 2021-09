Am Donnerstagvormittag (2. September) gegen 10 Uhr, kam es in einem Anwesen in der Bahnhofstraße in Arzberg zu einem Streit zwischen einem 62-jährigen Mann aus Tröstau und einem 22-jährigen Anwohner.

Stein des Anstoßes war wohl eine im Haus befindliche Katze. Im Laufe der Auseinandersetzung habe der 22-Jährige den 62-Jährigen mit folgenden Ausdrücken betitelt: "Nazi", "Ausländerhasser" und "Schwein". Zudem ging der 22-Jährige mehrfach mit erhobener Faust auf den 62-Jährigen zu, wurde jedoch von einem ebenfalls anwesenden 26-jährigen Anwohner zurückgehalten.

22-Jähriger ist bekannt bei der Polizei

Anschließend drohte der junge Mann, dem Tröstauer "das Gesicht zu zerschlagen, so dass niemand mehr ihn erkennen würde".

Gegen den 22-Jahre jungen Mann laufen nun seitens der Polizei Marktredwitz Ermittlungen wegen mehrerer Vergehen, unter anderem wegen versuchter Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung.