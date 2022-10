Messerattacke im Kreis Wunsiedel: Ein 36-jähriger Mann soll am Dienstagabend (18. Oktober 2022) einen 54-Jährigen in Arzberg attackiert und dabei verletzt haben. Die Polizei rückte daraufhin an.

Der 36-Jährige steht im Verdacht, den 54-Jährigen in einer Asylbewerberunterkunft in Arzberg mit einem Messer am Kopf verletzt zu haben, berichten das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Hof. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige in Richtung des Busbahnhofs.

Mann in Arzberger Unterkunft mit Messer angegriffen

Dort nahm ihn eine alarmierte Polizeistreife vorläufig fest. Das Opfer wurde mit einer blutenden Kopfwunde in ein Krankenhaus eingeliefert. Es aber keine Lebensgefahr für ihn bestanden, fügt das Präsidium an. Die Kriminalpolizei Hof und die Staatsanwaltschaft Hof übernahmen die Ermittlungen.

Am Mittwochmittag wurde der Tatverdächtige dann einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof einen Haftbefehl gegen den 36-Jährigen erließ. Dieser sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt und muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung strafrechtlich verantworten.

