Vermisstensuche erstreckt sich über ganz Bayern: Bereits seit Dienstag (16. August 2022) wird ein 70-Jähriger aus Siegsdorf im Landkreis Traunstein vermisst. Der Mann hielt sich aber zuletzt im Landkreis Wunsiedel auf, meldet die Polizeiinspektion Marktredwitz.

Am 16. August wollte Maximilian Feckl eigentlich von Arzberg aus mit dem Zug zurück nach Siegsdorf fahren, dort kam er aber bisher nicht an. Seine Angehörigen meldeten ihn als vermisst. Jegliche Kontaktversuche zu ihm blieben bislang erfolglos, berichtet die Polizei. "Auch alle Ermittlungen der Polizeiinspektion Traunstein liefen bislang ins Leere", heißt es in einem erneuten Aufruf vom Freitag (26. August 2022).

70-Jähriger aus Siegsdorf noch immer vermisst: Wer hat ihn gesehen?

Wer den 70-Jährigen seit dem Tag seines Verschwindens gesehen hat oder Kontakt zu ihm hatte, soll sich bei der Polizei in Traunstein unter der Telefonnummer 0861/9873-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.

Der Vermisste wird aber folgendermaßen beschrieben:

Er ist etwa 1,67 Meter groß und hat eine kräftige Figur;

er hat weiße bzw. grau-melierte kurze Haare;

er hat laut Polizei ein west- bzw. nordeuropäisches Aussehen;

zuletzt war er mit einem schwarzen T-Shirt, einer kurzen grauen Hose sowie einer schwarzen Schirmmütze mit der Aufschrift "Augsburg" bekleidet.

Weitere Vermisstenanzeigen und aktuelle Nachrichten zu Vermisstenfällen findest du in unserem Überblick.