Über den Notruf erreichte die Polizei Marktredwitz am Samstag gegen 22 Uhr die Mitteilung einer 20-jährigen Zeugin, dass in der Rathausstraße in Arzberg (Kreis Wunsiedel) ein Mann mit zwei Messern vor ihr stehe und einen 29-jährigen Mann aus Arzberg suchen würde.

Dieser - so der bewaffnete Mann - würde ihm angeblich Geld schulden und er wolle diesen daher „abstechen“.

Arzberg: Mann will Bekannten "abstechen" - er schuldete ihm angeblich Geld

Von einer Polizeistreife konnte daraufhin ein 29-jähriger Beschuldigter vorläufig festgenommen werden. Er hatte sich bereits wieder in seine Wohnung in der Rathausstraße zurückgezogen. Ein Küchenmesser, das der Mann in seinem Hosenbund trug, wurde sichergestellt.

Der Beschuldigte stand mit einem Atemalkoholtest von 1,06 Promille nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Anschließend wurde der Beschuldigte aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Symbolfoto: milankubicka / Adobe Stock