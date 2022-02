Am späten Dienstagabend (15. Februar 2022) ist es zu einem Feuerwehreinsatz in der Bahnhofstraße in Arzberg gekommen. Grund dafür war eine Mülltonne, die in Flammen stand.

Gegen 22 Uhr bemerkten Anwohner das Feuer und verständigten daraufhin die Polizei und Feuerwehr, wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilt.

Feuerwehr löscht den Brand schnell - Polizei sucht Zeugen

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte griffen die Flammen bereits auf einen angrenzenden Holzschuppen über. Die Feuerwehr bekam das Feuer schnell in Griff und löschte den Brand.

Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 1000 Euro.

Die Ermittlungen zur Brandursache laufen bereits. Nach aktuellem Stand geht die Kriminalpolizei von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus und bittet deshalb um Hinweise. Zeugenaussagen und Angaben über verdächtige Personen und Fahrzeuge am Tatort nimmt die Kriminalpolizei Hof unter der Telefonnummer 09281/704-0 entgegen.

Vorschaubild: © Ronald Rinklef