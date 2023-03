Am frühen Dienstagnachmittag (7. März 2023) wollte ein 9-Jähriger mit dem Fahrrad gegen 13.45 Uhr aus einer Seitenstraße in die Marktredwitzer Str. in Arzberg einbiegen. Dabei wurde er von einem Linienbus übersehen.

Ersten Angaben der Polizei zufolge "erwischte der Bus das Kind frontal". Der Junge erlitt dabei schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Klinikum gebracht werden. Laut der Polizei schwebt er jedoch nicht in Lebensgefahr.

Die Straße musste für gut eine Stunde gesperrt werden.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

