Samstagnacht (13. August 2022) kurz nach 23 Uhr wurde der Polizei Marktredwitz eine Körperverletzung und Beleidigung gemeldet. Das teilt die Polizeiinspektion Marktredwitz mit.

Die Beleidigung und Körperverletzung soll bereits gegen 21 Uhr passiert sein. Ein 15-Jähriger war mit seinen Freunden in Arzberg im Bereich des Rathauses unterwegs, als sie auf einen etwa 30-Jährigen stießen, der mit einem schwarzen E-Bike und Rucksack unterwegs war.

30-Jähriger beleidigt 15-Jähren - dann schlägt er zu

Der unbekannte Mann soll die Gruppe mehrfach beleidigt und dann den 15-Jährigen geschlagen haben. Der Jugendliche soll von dem Angriff eine blutende Nase und einen Schnitt unter dem rechten Auge davongetragen haben.

Die Polizistinnen und Polizisten, die in diesem Fall ermitteln, haben den 15-Jährigen nur noch schlafend zu Hause antreffen können. Der 30-jährige Beschuldigte konnte nicht angetroffen werden. Der Polizei liegen jedoch Hinweise zu dessen Identität und Wohnort vor.

So soll der Beschuldigte in Schlottenhof wohnen. Die Beamtinnen und Beamten gehen diesen Hinweisen nach, um den Täter bei der Staatsanwaltschaft Hof anzuzeigen. Zeugen, die Aussagen zu dem Vorfall gegen 21 Uhr machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Marktredwitz in Verbindung zu setzen.

