Die Polizei Marktredwitz hat am frühen Sonntagnachmittag (25. Juli) beim Busbahnhof in Arzberg ein Auto mit einem platten rechten Vorderreifen vorgefunden. Nach Angaben von Zeugen konnten diese beobachten, wie ein 15-jähriger Schüler mit dem Fahrzeugt rechts an einen hohen Bordstein gefahren war und dabei der rechte Vorderreifen platzte.

Der junge Mann und sein unbekannter Beifahrer stiegen aus dem Fahrzeug und begutachteten den kaputten Reifen. Einem Zeugen gegenüber gab der 15-Jährige auf Nachfrage an, dass er keinen Führerschein besitzen würde.

Öfter heimlich mit Muttis Auto unterwegs

Er sei jedoch öfters mit dem Auto der Mutter unterwegs, wenn diese in der Arbeit wäre. Außerdem gab der Jugendliche an, dass er am gleichen Tag bereits dreimal fast einen Unfall verursacht hätte.

Ein bei dem 15-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest verlief negativ. Auch konnten bei ihm keine drogentypischen Merkmale festgestellt werden. Im Anschluss an die Sachverhaltsaufnahme setzten die Polizisten die Eltern des 15-Jährigen von der Aktion ihres Sohnes in Kenntnis.

Den jungen Schwarzfahrer aus Wunsiedel belehrten sie eingehend solche Aktionen zukünftig zu unterlassen. Er muss sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unbefugtem Gebrauch eines Kraftfahrzeugs verantworten.