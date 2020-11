Polizisten haben am Samstag (31. Oktober 2020) eine Gruppe Schüler in der Weinberggasse in Arzberg kontrolliert. Dabei staunten sie nicht schlecht, als einer der Schüler - ein 14-Jähriger - einen Totschläger dabei hatte, zumal die Gruppe nicht wegen Halloween unterwegs war.

Totschläger sind laut dem Waffengesetz verboten. Der 14-Jährige wurde nach Absprache den Eltern eines Freundes übergeben. Er erhält nun eine Anzeige nach dem Waffengesetz, wie die Polizeiinspektion Marktredwitz berichtet.