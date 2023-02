Unfall auf der A93 in Oberfranken: Aktuell läuft auf der Autobahn im Landkreis Wunsiedel ein Einsatz von Polizei und Rettungskräften. Beim genauen Unfallort handle es sich um die Anschlussstelle Schönwald in Fahrtrichtung Weiden i.d. Oberpfalz, wie das Polizeipräsidium Oberfranken am Montagmorgen (27. Februar 2023) meldet.

Den bisherigen Informationen zufolge waren insgesamt fünf Fahrzeuge in den Unfall involviert. Es gebe mehrere leicht verletzte Personen, erklärt das Präsidium weiter. Aktuell muss die A93 voll gesperrt werden, bis die Bergungsarbeiten abgeschlossen sind. Der Verkehr wird so lange an der Anschlussstelle Schönwald ausgeleitet.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

Vorschaubild: © Marijan Murat/dpa/Archivbild