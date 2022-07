Die Fahrt eines 29-jährigen Lastwagenfahrers aus Niedersachsen hat am Donnerstag (28. Juli 2022) in der Leitplanke der A93 in Oberfranken geendet. Das berichtet die Polizei. Der Berufskraftfahrer war mit seinem Gespann gegen 19 Uhr auf der A93 bei Höchstädt im Fichtelgebirge (Landkreis Wunsiedel) in Richtung Norden unterwegs gewesen, als ihn ein Insekt in den Rücken pikste.

Vor Schreck verriss der 29-Jährige das Lenkrad nach rechts und streifte an der Leitplanke entlang. Verletzt wurde der Mann dabei nicht, jedoch entstand laut Feststellungen der Beamten der Autobahnpolizei aus Hof ein Sachschaden von rund 5000 Euro.