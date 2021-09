Am Montag (13. September 2021) hat vor den Milchwerken Mainfranken in der Louis-Pasteur-Straße in Würzburg eine angemeldete Protestaktion des Bundesverbandes Deutscher Milchviehhalter e.V. stattgefunden, wie die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt in einer Pressemitteilung berichtet. Von 13.30 Uhr bis 15.15 Uhr protestierten circa 50 Landwirte mit 30 Traktoren.

Für die Dauer des Protestes war die Straße vollständig gesperrt. Die Versammlung verlief friedlich, schreibt die Polizei. Allerdings setzte ein Fahrer eines Traktors samt Anhänger den Protest nach dessen eigentlichem Ende fort, indem er die Zufahrt zum Firmengeländer blockierte. Dem schlossen sich noch weitere Demonstranten an. Nachdem sie ihre Blockade nach Aufforderung der Polizei dann doch aufgelöst hatten, war ein weiteres Einschreiten nicht mehr nötig.

Vorschaubild: © TechLine/pixabay.com