Mehrere Autoscheiben eingeschlagen: In der Nach von Freitag (29. Januar 2021) auf Samstag (30. Januar 2021) sind in Würzburg am Frauenlandplatz gleich an fünf Autos Scheiben eingeschlagen worden. Ein 54-jähriger Fußgänger bemerkte erstmal nur eine eingeschlagene Scheibe, als er am Samstagmorgen am Frauenlandplatz unterwegs war und alarmierte daraufhin die Polizei.

Die Beamten stellten bei der Tatbestandsaufnahme fest, dass auch noch an weiteren vier Autos Scheiben eingeschlagen waren. Das berichtet am Sonntag das Polizeipräsidium Unterfranken in einer Pressemitteilung. Ein 26-jähriger Anwohner konnte den Polizisten nur sagen, dass er in der Nacht zweimal aufgewacht sei, weil er Schläge hörte. Nähere Angaben zu möglichen Tätern konnte er allerdings nicht machen.

Unbekannte schlagen Autoscheiben ein - und lassen Sonnenbrille da

Die Polizisten kontaktieren die jeweiligen Halter der Autos. Als diese vor Ort waren, konnte festgestellt werden, dass aus den Autos lediglich eine Sonnenbrille samt Etui und ein technisches Gerät entwendet wurden. Sonderbar ist allerdings, dass durch die Täter eine "Ersatzsonnenbrille" da gelassen wurde. Jedoch entstand ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro, so die Polizei.

Wer Hinweise zu der Taten oder den Tätern geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Telefonnummer 0931/457-2210 zu melden.