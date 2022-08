Ein 42-Jähriger legte, dem derzeitigen Kenntnisstand nach, einen Brand an einem Einfamilienhaus in der Küsterbergstraße (Zell am Main). Der Tatverdächtige flüchtete danach. Das geschah am Donnerstagvormittag (18. August). Die Polizei fahndet unter anderem mit einem Polizeihubschrauber nach dem Mann, wie die Polizei Unterfranken mitteilte.

Gegen 7.45 Uhr erreichte die Integrierte Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über einen Brand in einem Einfamilienhaus in der Küsterbergstraße. Rasch waren mehrere Streifen der Polizeiinspektion Würzburg-Land und Einsatzkräfte von Rettungsdienst und der Feuerwehren aus Zell, Erlabrunn und Margehtshöchheim vor Ort.

Vorsätzlich Einfamilienhaus angezündet: Sachschaden sechsstellig

Wie sich herausstellte, hatte ein Mann dem Sachstand nach vorsätzlich an der Vorderseite des Hauses einen Brand verursacht. Verletzt wurde niemand. Der Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich bewegen.

Die Ermittlungen übernimmt die Kripo Würzburg. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nach dem derzeitigen Sachstand nicht, nachdem der mutmaßliche Verursacher und die Besitzer des betroffenen Anwesens in einem persönlichen Verhältnis stehen und auch in diesem Bereich die Motivlage liegen dürfte. Die Polizei fahndete unter anderem mit Einsatz eines Polizeihubschraubers nach dem 42-Jährigen.

Im Rahmen der intensiven Fahndungsmaßnahmen der Polizeiinspektion Würzburg-Land und angrenzender Dienststellen konnte der 42-jährige Tatverdächtige gegen 10 Uhr vorläufig festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat werden durch die Kriminalpolizei Würzburg in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft geführt.

Vorschaubild: © NEWS5/Bauernfeind (Symbolfoto)