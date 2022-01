Kuriose Rache-Aktion im Kreis Würzburg: Unbekannter pinkelt in Tank von Kleinwagen. Am Samstag, 29. Januar 2022, wurde zwischen 13.30 Uhr und 15.45 Uhr ein geparktes Auto in der Hauptstraße in Zell am Main beschädigt.

Davon berichtet die Polizei. Ein bisher unbekannter Täter brach den Tankdeckel des Kleinwagens auf und brachte einen handgeschriebenen Zettel am Auto an, auf welchem er angibt, in den Tank uriniert zu haben.

Als Grund seiner Tat habe der Täter seinen Unmut über das geparkte Fahrzeug angegeben. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter Tel. 0931/457-1630 erbeten.

Vorschaubild: © JirkaF/Pixabay