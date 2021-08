Zell am Main vor 1 Stunde

Belästigung

Sexuelle Belästigung - fremder Mann spricht junge Frau (21) auf Bank an

In Zell am Main hat ein bislang Unbekannter eine 21-Jährige sexuell belästigt. Er setzte sich auf einer Parkbank neben sie und legte seine Hand auf ihren Oberschenkel, während er sich selbst in den Schritt fasste. Die Polizei sucht nach Zeugen.