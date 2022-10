Am Donnerstagvormittag (27. Oktober 2022) ist ein Handwerker gegen 10.40 Uhr bei Dacharbeiten in Zell am Main etwa acht Meter in die Tiefe gestürzt. Laut der Polizeiinspektion Würzburg-Land war der 60-jährige Mann an einem Haus in Hauptstraße gestolpert und anschließend vom Dach gefallen.

Dabei verletzte er sich schwer und musste durch den Rettungsdienst in ein Würzburger Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache führt die Polizei in Abstimmung mit dem Gewerbeaufsichtsamt.

Vorschaubild: © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild