Paketbote mit 1,32 Promille: Der Fahrer eines Paketdienstes ist am Freitagmorgen (27. November 2020) beim Ausliefern der Pakete in Zell am Main (Landkreis Würzburg) dadurch aufgefallen, dass er nach Alkohol roch. Das berichtet die Polizei Würzburg-Land am Sonntag.

Bei der anschließenden Suche konnte der Kleintransporter auf der B27 angehalten und der 55-jährige Fahrer einer Kontrolle hinsichtlich Alkoholkonsum unterzogen werden.

Alkoholisierter Paketbote (55) in Zell: Polizei stellt Führerschein sicher

Hierbei ergab der vor Ort durchgeführte Test einen Wert von 1,32 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Der Führerschein wurde sichergestellt worden und der Fahrzeugschlüssel der Firma übergeben, die für die Auslieferung der restlichen Pakete sorgte.

Symbolbild: Rolf Vennenbernd, dpa