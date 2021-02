Durchschnittsnote statt Abi-Prüfungen: Daniela Dotzel und Fabian Pflock sind beide Schüler am Würzburger Röntgen-Gymnasium - und haben von dort aus eine Petition ins Leben gerufen. Sie fordern darin eine Durchschnittsnote aus den letzten vier Halbjahren anstatt der eigentlichen Abi-Prüfungen und sprechen sich zudem deutlich gegen eine Prüfungspflicht aus.

Grund seien die Herausforderungen, die die Corona-Pandemie mit sich brachte: Homeschooling, Planlosigkeit und psychischer Druck. Die Schüler erklären in ihrer Petitionsbeschreibung, dass eine Durchschnittsnote aus den vergangen vier Halbjahren die Leistungen genauso gut widerspiegeln würde wie die Abiturprüfungen. Die Prüfungen könnten als freiwillige Option, um sich zu verbessern, angeboten werden, erklärt der BR die Forderungen der Schüler.

Update vom 09.02.2021: Petition nun beim Landtag eingereicht

Die Petition ist nun offiziell beim bayerischen Landtag eingereicht worden - mit 6.111 Unterstützern. Allerdings kommen nach wie vor Unterschriften hinzu, sodass mittlerweile 100 Unterstützer mehr verzeichnet werden können. Im nächsten Schritt wird die Zulässigkeit des Antrags geprüft werden.

Der Grund für die frühe Abgabe der Petition liegt in der knappen Zeit bis zum Abitur. In ein paar Wochen steht dieses schon vor der Tür und Daniela Dotzel mutmaßt, dass der Prozess zur Bearbeitung einige Zeit in Anspruch nehmen könnte.

Der Schulleiter des Röntgen-Gymnasiums, Klauspeter Schmidt, erfuhr erst durch die Presse von der Petition seiner Schüler gegen das Abi 2021. Seiner Ansicht nach würde eine Durchschnittsnote nichts bringen und außerdem wäre schon genug Rücksicht auf die Situation der Schüler genommen worden, so Schmidt gegenüber dem BR. Er sieht das Abitur als Gelegenheit schlechte Noten auszugleichen.

Petition ins Leben gerufen: Durchschnittsnote statt Abi-Prüfungen

Die Petition hat allerdings schon etliche Unterstützer gefunden. Über 6.200 Menschen haben sie unterschrieben. Auch kommentiert wurde viel - zahlreiche Schüler fühlen sich demnach nicht genügend auf die Abiturprüfungen vorbereitet und sehen sich zusätzlichem Druck ausgesetzt.

Das Bayerische Kultusministerium setzt der Petition entgegen, dass dieses Jahr ausnahmsweise ausgewiesen sei, welche Inhalte für die Abiturprüfungen relevant seien und sich damit die Schüler gezielter vorbereiten können. Zudem wurde der Start der Prüfungen um zwei Wochen verschoben - vom 30. April 2021 auf den 15. Mai 2021.