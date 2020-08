Würzburger Oberbürgermeister angezeigt: Hat er gegen Corona-Auflagen verstoßen?

Ein gemeinsames Gruppenfoto mit den Würzburger Kickers könnte für den Würzburger Oberbürgermeister Christian Schuchardt ein juristisches Nachspiel haben. Nach einer anonymen Anzeige prüft die Regierung von Unterfranken derzeit, ob den Teilnehmern der Veranstaltung Bußgelder drohen.

Ausgangspunkt des Ärgers war eine gemeinsame Feierstunde mit den Kickers am Montag, dem 6. Juli 2020, am Würzburger Rathaus. Dort durften sich sowohl die Herrenmannschaft als auch das Damenteam des FC Würzburger Kickers ins Goldene Buch der Stadt Würzburg eintragen. Während bei den Frauen der Aufstieg ins Unterhaus schon etwas länger feststand, wurden die Spieler, Trainer und Betreuer des Herrenteams zwei Tage nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga ins Rathaus eingeladen.

OB Schuchardt zeigt sich einsichtig

Oberbürgermeister Christian Schuchardt hielt dabei eine Rede, in der er laut Vereinsangaben "tatkräftige Unterstützung" bei der Suche nach einer Stadionlösung zugesichert hat. Anschließend gab es ein gemeinsames Foto mit den rund 60 anwesenden Personen. Der Mindestabstand von 1,50 Meter wurde dabei nicht eingehalten - was zu der Anzeige geführt hatte.

Ein Sprecher der Regierung von Unterfranken bestätigte am Freitag, dass die Polizei eine entsprechende Anzeige an die Regierung weitergeleitet habe. "Wir haben die Stadt dazu angehört und werden uns in den kommenden Tagen dazu äußern", sagte der Regierungssprecher gegenüber der dpa. Demnach zeigte sich der OB durchaus einsichtig: Das Gruppenfoto "konterkariert leider die vielen Überlegungen die im Vorfeld in Sachen Corona-Schutz gemacht wurden", teilte er mit.

Der Fall erinnert an einen ähnlichen im oberfränkischen Bamberg: Dort hatte sich OB Andreas Starke bei der Eröffnung eines Schönheitssalons mit mehreren Personen ablichten lassen. Auch hier wurde der vorgegebene Mindestabstand augenscheinlich ignoriert.