Am Freitagmittag (21. April 2023) musste die Feuerwehr Würzburg zu einem Tierrettungseinsatz ausrücken. Die Labradormischlingshündin "Emma" war in einem See in Not geraten und musste vor dem Ertrinken gerettet werden.

Am Keltensee an der Berner Straße im Stadtbezirk Heuchelhof riss sich Emma von ihren Haltern los, hieß es in einer Pressemitteilung. Vermutlich hatte sie etwas Interessantes auf dem See entdeckt. Aufgrund der Wassertiefe und des morastigen Bodens gelang es ihr jedoch nicht mehr, alleine an das Ufer zurückzuschwimmen. Die Besitzer alarmierten daraufhin die Feuerwehr.

Kurz vor dem Ertrinken - Hündin steckt im Schlamm fest

Da auch die Tierrettung zu den Aufgaben der Feuerwehr gehört, wurden ein Lösch- und Kleinalarmfahrzeug mit der entsprechenden Ausrüstung an den Einsatzort geschickt.

Vom Ufer aus konnten man die Hündin laut Bericht nicht entdecken. Emma gab auch keine Laute mehr von sich. Zwei Beamte in Wathosen machen sich deshalb in dem Bereich auf die Suche nach Mischlingshündin, in dem sie zuletzt gesehen wurde.

Nach kurzer Suche im teils knietiefen Schlamm konnte Emma völlig entkräftet und bis zum Bauch im schlammigen Untergrund steckend, aber glücklicherweise lebend, gefunden werden. Zurück am Ufer konnte die Hündin wieder den Haltern übergeben werden.